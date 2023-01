– Nagyon jó érzés volt célba érni, de hiányérzetünk is volt egyben, mert holnap már nem kell hajnalban kelnünk – kezdett történet mesélésbe Vizsolyi János, aki feleségével együtt teljesítette az afrikai túraversenyt, és elindult a Budapest-Bamakó rali túra kategóriájában. Élményeikről a közelmúltban számoltak be az oroszlányi étteremben, a V8-ban, ahol többemeletes hamburgerrel kedveskedett nekik tisztelete jeléül Minka Attila.

János gyermekkori álmát váltotta valóra az úttal. Nagymamája sokszor mesélt neki a fekete kontinensről és arról, hogy egyszer majd közösen nekivágnak a nagy útnak. Az idős asszony ugyan nem élte meg a rajt napját, az unoka azonban megígérte neki, mindenképp beteljesíti közös álmukat.

Jól futott a 99-es Chrysler Voyager. Sikerült egy fékhibával és egy defekttel megúszni több mint 9400 kilométert

Forrás: Beküldött

– Bejártunk két kontinenst. Európa és Afrika egy részét. Nagyon büszke vagyok az autónkra. Egy fékhibával és egy defekttel hagytunk magunk mögött több mint 9400 kilométert. Szép teljesítményt nyújtott a 99-es Chrysler Voyager – mondta János, aki másfél év alatt készítette fel négykerekű útitársát. Beszélgetésünk alatt kiderült, milyen jó szolgálatot tettek az erősített teherautógumik, amiket a tetőcsomagtartóra szereltek és ledes világítótestek segítettek abban, hogy egyik napszakban se legyen gond a vezetés.

Szenegálban arra is volt példa, hogy éjjel vezettem. Akkora kráterek mentén, egy töltésen, amiben kis túlzással az egész autó elfért. Krokodilokkal is találkoztunk. Hallottuk őket és onnan tudtunk a jelenlétükről, hogy világított a szemük a sötétben. Csak utólag és nappali fényben láttuk, mennyire veszélyes volt az út

– emlékezett vissza János.

Mesélt arról is, hogy volt nap, amikor 1400 kilométert kellett vezetni egyhuzamban, de előfordult, hogy lépésben lehetett haladni és 200 kilométert haladtak 24 óra alatt. Arra is volt példa, hogy egy óra alvás után indultak útnak, de szállásról sosem kellett gondoskodniuk. Az autó hátsó részében ágyaztak meg maguknak éjszakánként. Rengeteg oltás is várt rájuk: sárgaláz, tífusz elleniek, de szedték a malária elleni gyógyszert az út minden egyes napján. Végül plusz csapattársakkal értek célba, több száz kilométeren keresztül vontattak egy másik autót, ami a mezőnyhöz tartozott.

A házaspár büszkén emeli magasba a teljesítményért járó emléklapot

Forrás: Beküldött

– Kalandos út volt. Ennek ellenére, ha tehetném bármikor újra belevágnék, ervezzük, hogy 2026-ban újra elindulunk – zárta szavait a versenyző.