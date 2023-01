Keretben: Jó mesteremberekre van szükség

Pölöskei Gáborné a zárókonferencián említette, hogy stratégiai célkitűzéseik között szerepel az is, hogy a gyermekek minél jelentősebb hányada magasabb végzettséget szerezzen a saját szüleinél. A tanulók fejlődési lehetőséginek biztosítása kapcsán elmondta, hogy több típusú technikum kialakítását indították el, melyek közül az elsődlegesnek az okleveles technikusképzés számít. Leszögezte: az a tervük, hogy 2030-ra minden 35 év alattinak legyen egy szakmája. A helyettes államtitkár végezetül beszélt arról is, hogy a digitális oktatás támogatása mellett szükség van arra is, hogy a felnőttek képzése révén kiszolgálják a gazdasági igényeket, továbbá szeretnék, ha jó mesteremberek lennének közöttünk.