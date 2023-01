Preszton halálának híréről az Országos Mentőszolgálat is beszámolt közösségi oldalán. Mint írják, a kutyát 15 éve hagyták egy kartondobozban a Tatabányai Mentőállomás előtt, a helyi életmentők pedig azonnal befogadták őt.

13 év szolgálat után azonban áthelyezését kérte, hogy követhesse legjobb barátját, Bakó Ferenc mentőápoló bajtársunkat a Balatonfüredi Mentőállomásra, ahol újabb két évig vigyázott a mentőkre, mielőtt tegnap hosszan tartó betegség után végleg elaludt. Isten veled „Preka kutya”!

– írják a mentősök.

Presztonról korábban, egy nagy műtéte után mi is írtunk. Mint azt akkor Bakó Ferenctől megtudtuk, igen mozgalmas életet élt az eb: teljesítette a Gerecse 50-et, lefutotta a maratont, felderítette a Pó-folyó környékét Itáliában és úszutt már a Wörthi-tóban is.