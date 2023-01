Ahogy arról beszámoltunk, a felsőoktatási képzésekre jelentkezőknek az elkövetkezendő időszakban több fontos változásra is figyelniük kell. Jövőre már nem lesz kötelező a nyelvvizsga a diploma megszerzéséhez, de az Edutuson például már most is az nyelvvizsga nélküli bizonyítványokat, de a következő évek követelményeit is meghatározták: nyelvtudást elvárnak majd a hallgatóktól, és erről belső intézményi vizsgán kell majd számot adniuk.