– Reméljük, hogy végleg magunk mögött hagyhatjuk a vírust és a korlátozó intézkedéseket, azonban mindannyian tudjuk, akik ebben a szakmában dolgozunk, hogy a Covid általi sebek még sokáig megmaradnak a kulturális élet szövetén. Bízunk azonban abban, hogy ez az esztendő a régi élethez való visszatérés és a gyógyulás éve lesz – mondta Balogh Attila művelődésszervező az ácsi Bartók Béla Művelődési Házban nyílt kiállítás megnyitóján.

Hozzátette, az embereknek szüksége van a kultúrára, a közösségi alkalmakra, amelyet ennek a kiállításnak a megtekintése is kínál, mert ezek a program építik a társadalmat. Arra is kitért, az év azért is különlegesnek ígérkezik a magyar kulturális életben, hiszen az idén Veszprém és a balatoni régió tölti be Európa Kulturális Fővárosa címet.

– Január 22-én közös kincsükre emlékezünk, a magyar kultúrára, amely megkülönböztet minket más nemzetektől – fogalmazott Balogh Attila. – Kultúránk őrzi a falvak hagyományát, a nép ajkán született dalokat, a kezek által formált eszközöket, motívumokat, és az anyanyelvet, amely egyformán szól mindenkihez.

Fiatal alkotó

A hímző szakkörnek azonban nem csupán hölgytagjai vannak, a tizenhárom éves Kevin is csatlakozott hozzájuk. Nagymamája révén kapott kedvet az alkotáshoz, nyáron próbálta ki magát a hímzésben. Az ácsi fiú minden héten elkíséri alkotását, kitartásának pedig megvan a jutalma: több munkáját is kiállították a díszteremben.

Tetszenek neki a tájegységek sokszínű motívumai, véleménye szerint a hímzés könnyen tanulható. Szeretné még pár alkotással bővíteni gyűjteményét. A kiállítás megtekintésére márciusig lesz lehetőség. Egyeztetni a +36 30 786 8304-es számon lehetséges.

Végül arról beszélt, a magyar kultúra napja alkalmából a hímző szakkör alkotásaiból állítottak össze egy kiállítást, ahol az érdeklődök megtekinthetik a különböző tájegységekre jellemző népi motívumokat. Kiemelte azt is, nagyon büszke a hímző szakkör tagjaira, akik rendszeresen találkoznak a művelődési ház falain belül és egymást segítve, tapasztalataikat megosztva alkotnak, fejlesztik tudásukat.

Később Horváth Lászlóné beszélt az ácsi hímző szakkörről. Alkotásaik között található rábaközi, karádi, buzsáki, kalocsai és palóc motívumok is. Nem csupán hímeznek, kötnek, horgolnak is. Az alkotás vágya viszi őket tovább, hogy minél több motívumot tudjanak az utókor számára átadni. Hálásak az önkormányzatnak és a művelődési háznak azért, hogy hetente itt tarthatják foglalkozásaikat.

A megnyitót követően a nagyigmándi Janovszki Csenge nyűgözte le népdalokkal a közönséget. Később a résztvevők megtekintették a kiállított munkákat, a tagoknak pedig virággal, csokoládéval köszönték meg a sok fáradozást.