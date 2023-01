Immáron tíz esztendeje sorakoznak péntekenként az oroszlányi apróságok a könyvtár bejáratánál, hogy részt vegyenek a Könyves bütykölde kézműves foglalkozáson. Szlezákné Molnár Kata gyermekkönyvtáros szerint a program beváltotta a hozzá fűzött reményeket, hiszen minden asztalnál ültek gyermekek, hogy a szívformájú, vagy éppen a kört, esetleg a csillagot formázó partiszemüveget el tudják készíteni.

Szükség volt egy kis kézügyességre, de kérés esetén segítségre is, amelyben a kísérő anyuka vagy apuka is részt vállalhatott. A főszervező kartonpapírral készült, és némi gyöngykészlettel is a díszítéshez. Kata terve az, hogy a következő foglalkozásokon is hasonló alkotások szülessenek, például egy fejdísz, amely a szoba egyik nagyszerű éke lehet majd az elkövetkezendő időszakban.

Miként az lenni szokott, a foglalkozás meseolvasással ért véget. A gyerekek nagy örömére egy újabb lovas történet került le a könyvespolcról.