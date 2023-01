Ilonkat nénit kalandos út vezette Tatabányára. 1933-ban Debrecenben született, onnan pedig Mosonmagyaróvárra ment férjhez. A család városunkban kapott lakást, ezért költöztek ide, Kertvárosba, ahol 50 éven keresztül éltek, és itt nevelték fel gyermekeiket is.

Az idős hölgynek 14 unokája, és 20 dédunokája van. Születésnapján a népes család meg is lepte őt: a tiszteletére összegyűlt a rokonság, még a külföldön élő dédunokái is hazajöttek hozzá.

A tatabányai tejüzemben ledolgozott 26 év során számos kitüntetésben, köztük miniszteri elismerésben is részesült. Ilonka néni még ma is aktív, s bár a családtagjai mindenben a segítségére vannak, minden nap sétál, és a bevásárlást is maga intézi.