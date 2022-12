Rongálás

Mint arról beszámoltunk, korábban is volt már példa arra, hogy valakinek a szemét szúrta a gyönyörűen díszített betlehem. A nagysápi önkormányzat az idei év elején „Szomorú valóság 2022. január 1.” címmel számolt be közösségi oldalán arról, hogy ismeretlenek feldúlták és megrongálták a jászolt. Akkor több szobrot is összetörtek, az egyik bárány letört fejét pedig kidobták az út mellé. Mindemellett a feldíszített karácsonyfa fényfüzérjét is megszaggatták.