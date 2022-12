Pezsgőmustra: 640 forinttól 13 ezerig

Az újévi ünneplés egyik fontos kelléke a pezsgő. Jól tudják ezt a kereskedések is, akik hatalmas választékkal készülnek az új év köszöntőjére. Nemes borokkal és pezsgővel, köztük nemzetközi versenyen elismert, díjnyertes nedűvel várják a vásárlókat a legtöbb üzletben. Az egyik legismertebb magyar fajtából 640 forintossal és 1000 körülivel egyaránt. A talán leghíresebb olasz vermutmárka pezsgőjét 2000 forintért árulják akciósan, egy nívósabb magyar pezsgőt 1900 forint körül, aki még többet is fizetne ennél, 4170-ért vagy másfél literes kiszerelésben 13 ezer forintért is találhat.