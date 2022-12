Három hete volt a második születésnapja. Legalábbis ezt írta a legnépszerűbb közösségi oldalon a dömösi Tömösközi Kata, aki egészen hihetetlen szerencsével élte túl az utóbbi hetek egyik legszörnyűbb balesetét. Most részletesen mesélt a történtekről a Magyar Közút legújabb videójában is.

Döbbenetes higgadtsággal idézte fel azt az átlagosnak induló szerdai napot, amikor november 16-án útnak indult édesanyjához Békéscsabára. Szolnokig jutott, hiszen a 4-es főúton található Szent István hídon az autójába hátulról becsapódott egy kamionos. Ezzel belökte őt az előtte megálló másik kamion pótkocsija alá. A fotók tanúsága szerint ezt a balesetet szinte lehetetlen volt túlélni, ám Katának sikerült.

Történetével a Közút arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy az ünnepek alatt várhatóan megnövekedett forgalomban is mindenki fokozottan figyeljen az utakon, hiszen Kata esetéből is látszik, hogy mindössze pár másodperc is elég, hogy megtörténjen a baj.

Kata nem csak a Magyar Közútnak adott videójával hívta fel a figyelmet a a hasonló esetek elkerülésére, hanem a közösségi oldalán is meg szürreális történetét, hogy felhívja a figyelmet a felelősségvállalásra.