Számadó Emese múzeumigazgató elmondta, húsvét idején a Kecskés László Emlékházban rendeztek a fiataloknak eseményt, és arra gondoltak, az évet is gyerekprogrammal zárnák. Karácsonyfára való díszeket készíthettek: hóembert, télapót, rénszarvast, de különböző dobozokat, álarcokat is lehetett alkotni. Matricás játékot, kirakót, memóriajátékot is kipróbálhattak. Társasjátékozni is lehetett, a szülők, nagyszülők is beszálltak a játékba. Régi játékokat, plüssöket, társasokat, babákat helyeztek el a tárolókban, hogy a gyerekek ezeket is megtekinthessék.

Mikolasek Zsófia, a megyei könyvtár igazgatója már az esemény szervezésekor felajánlotta, hogy az egyik teremben szívesen olvas majd a gyerkőcöknek. A fiatalok a diákönkormányzattól kölcsönkapott babzsákokon elheverve hallgathatták a meséket. A nap legfiatalabb résztvevője hároméves volt.