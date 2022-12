– Nem zár be a Brigetio Gyógyfürdő fedett uszodája, és a szőnyi posta is újra megnyitja kapuit – jelentette be a város közösségi oldalán Komárom polgármestere, dr. Molnár Attila.

A város vezetője elmondta, korábban azt tervezték, három hónapra lezárják a fedett uszodát, mert mintegy 450 millió forint a fürdő működtetésének többletköltsége az elkövetkezendő időszakban. Kormányzati támogatásnak köszönhetően, valamint a jegy- és bérletárak emelésével végül tovább működhet az egész Brigetio gyógyfürdő.

Dr. Molnár Attila szólt arról is, a szőnyi posta január 2-án nyit, több mint négyezer embernek biztosítva szolgáltatást a városrészben.