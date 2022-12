Az épület energetikai korszerűsítése az elmúlt években már megtörtént. Akkor új ablakokat helyeztek be, illetve külső hőszigetelést és külső burkolatot is kapott az épület. Azonban a tető még mindig komoly problémát jelentett, ugyanis az esőzések után rendszeresen beázott a 60 éves tetőszerkezet. A településnek ez a legnagyobb olyan épülete, ahol különböző rendezvényeket és programokat tudnak szervezni. Ezért a település a Belügyminisztérium támogatását a művelődési ház tetőjének a felújítására költötte. A régi, törött cserepeket újakra cserélték, ezzel a beázásokat is megszüntették. Így az épület végre tényleg el tudja látni a neki szánt funkcióját. Mint azt lapunk megtudta, az energiaárak emelkedése miatt jelenleg a művelődési ház be van zárva. Csak nagyobb rendezvények alkalmával fogják megnyitni a létesítményt a lakosság számára.