Tokod vezetése a 2019-es önkormányzati választás óta nagy hangsúlyt fordít a vállalásainak teljesítésére. Az idei esztendőben például megújult a Temesvári utca teljes szakasza, a beruházásra mintegy 30 millió forintnyi összeget nyertek a Magyar Falu Programban, melyhez 40 millió forint önrészt tettek hozzá. Az útfelületet úgy alakították ki, hogy a lejtésének köszönhetően a kiemelt szegély melletti víznyelő rácsokkal elvezethessék a csapadékot, a kereszt­utcák aljában mély vízelvezető árkokat építettek. Továbbá a Temesvári utca és Bácska utca keresztszelvényében nagy méretű rácsos átereszt, illetve tisztítóaknát is rejt az úttest.

Szintén régóta várt projekt volt a Tokod-Üveggyárban, a Pataksor út és a József Attila utca sarkán található orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítása. Erre a célra mintegy 11,8 millió forint támogatást kaptak a Magyar Falu Programban – a teljes projekt mintegy 37,71 millió forintból valósult meg, a korszerűsítés és a tereprendezés további költségeit az önkormányzat finanszírozta.

Mint azt megtudtuk, az épület már rendkívül rossz állapotban volt, ugyanis az előző felújítása óta is viszonylag hosszú idő telt el, emiatt a fenntartási költségek igen magasak voltak. A helyi kivitelező, a Bridgework Kft. alkalmazottai kicserélték a tetőhéjazatot, szigetelték a külső falakat, új központi fűtést és gázkazánt is beszereltek az épületbe. A közműveket is cserélték, új, modern illemhely is létesült és azt is ki kell emelni, hogy új, modern arculatot kapott az ingatlan.

Bánhidi László polgármester számára nagy öröm, hogy az idei esztendőben az ebszőnybányai településrészre megálmodott játszóteret is megépíthették. A fejlesztésre azért volt szükség, mert Ebszőnybányán is sok kisgyermekes család él, másrészt a településrészen eddig nem volt igazi közösségi tér, ahol a fiatalok és a szüleik közösen játszhatnak. Megtudtuk, hogy a projekt teljes költsége meghaladta a 12 millió forintot, ebből mintegy 5 millió forint volt a Magyar Falu Programban Tokod számára megítélt vissza nem térítendő támogatás, a fennmaradó összeget a saját költségvetéséből finanszírozta az önkormányzat. A horgásztavak partján kialakított játszótérre egyébként padokat és szeméttároló edényeket is telepítettek, a kivitelezés pedig még ősszel be is fejeződött.

Tokod a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszban (TOP Plusz) is jól szerepelt, hiszen idén tavasszal az „Élhető települések” című pályázaton mintegy 96 millió forintot nyert a nagyközség csapadékvíz elvezetésre, ebből az összegből több évtizedes problémákat orvosolhatnak. A megyei önkormányzat pozitívan bírálta el az idősek klubja épületének felújításával, illetve a pincevölgybe vezető kerékpárút építésével kapcsolatos projekteket is. Előbbire 50 millió forint, utóbbira 300 millió forint támogatást ítéltek meg.