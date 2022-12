Ezt ne hagyja ki! Disznóvágás

Ínycsiklandó finomságok és különlegességek is készültek a szőlősi böllérversenyen (Fotók) A hazai csapat győzelmével zárult az idén is a vértesszőlősi böllérverseny. A legtöbb kóstolójegyet is ők gyűjtötték össze. Kilenc csapat dolgozott fel egy-egy disznót.