Megújulhatott a 140 éves kocsi óvoda épülete. A TOP pályázatnak köszönhetően 32 millió forint vissza nem terítendő támogatást kapott a település, amit 3 millió forinttal egészített ki a település. Simon László, Kocs polgármestere elmondta, hogy a 70-es években alakították át az épületet óvoda céljára, a villanyvezetékekhez azóta nem nyúltak. A legfontosabb feladat azt volt kicserélni.

– Az épületnek nagyon magas, 3,7 méter volt a belmagassága. Ez már csak a fűtés miatt sem volt gazdaságos. Most egy álmennyezettel ezt három méterre hozták le. A kazettás kialakításnak köszönhetően később az esetleges sérüléseket könnyen lehet cserélni, illetve bontás nélkül lehet hozzáférni a felette futó vezetékekhez – magyarázta a település vezetője. A villanyvezetékek cseréje bontási munkával is járt, így a közel 400 négyzetméteres épület belül új festést is kapott. Az épület mellett a játszótérre vezető „út” is megújult. A gyerekek által kitaposott ösvényen alakítottak ki járdát, illetve a lépcsőt is felújították.

Az öreg épület végében kap otthont a település bölcsődéje is, ahol jelenleg 14 kisgyerek jár. A település jelenleg keresi a pályázati lehetőségeket, hogy az épületnek az a része is megújulhasson. Több lehetőség is felmerült. Az egyik ilyen, hogy megvárva a megfelelő pályázatot a mostani óvodához hasonlóan a bölcsőde is megújulhat. A másik pedig az, hogy új helyre költözne az intézmény, hiszen az önkormányzatnak a célnak megfelelő saját telke, sőt épülete is van, amit egy támogatás segítségével megfelelően át tudnának alakítani a legkisebbek számára.

Ebben az esetben a bölcsődei részt visszakapná az óvoda, ahol tornaszobát alakíthatnának ki belőle. Ugyanis a nagy gyerekszám miatt a korábbi tornaszobából egy ötödik csoportszobát alakítottak ki. Bár utóbbi döntés tűnik most a legjobbnak, a képviselő-testületnek sok szempontot kell figyelembe vennie. Egy bölcsőde tervezésénél nehéz kiszámítani a várható gyerekszámot. Bár az utóbbi években szerencsére egyre több gyermek született Kocson is, nem lehet tudni, hogy mire az új bölcsőde elkészülne igény lesz-e egy újabb csoportra.