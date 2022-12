Az Utcai Szociális Segítők Egyesülete is készül a hideg napokra, valamint a hajléktalanok ünnephez méltó támogatására, segítésére. Érződik a rászorulók számának emelkedése, de szerencsére az adományozók is egyre többen vannak. Balatoni Ágnessel, a szervezet vezetőjével beszélgettünk.

Az Utcai Szociális Segítők Egyesülete már hosszú évek óta dolgozik azért, hogy az otthon nélkül maradók mindennapjai élhetőbbé váljanak. Többféle módon fordulnak a rászorulók felé, ám mindennek az alapja, hogy a segítségre szoruló elfogadja-e, vagy milyen módon fogadja el a segítséget.

A szakember kiemelte: az évek alatt folyamatosan csökkent azoknak a száma, akik ténylegesen az utcán élnek. Jelenleg húsznál is kevesebben vannak, s az egyesület tagjai jól ismerik őket. Sokan sajnos elutasítják az intézményes segítségnyújtást. Nehezen viselik a szabályokat, más, hasonló sorsú személyek társaságát. Az elmúlt néhány hétben azonban több új arccal is találkoztak az utcán.

- Azt tapasztaljuk, hogy lassan emelkedik azoknak a száma, akik valamilyen támogatásra szorulnak – mondta Balatoni Ágnes. - Voltak olyanok, akik a TEA-járaton odaléptek munkatársaimhoz és jelezték, hogy 1-2 napja az utcán élnek, s segítsük az elhelyezésüket, mások családostul kerültek az utcára, s olyan is volt, amikor egy fűtetlen házban egyedül élő idős emberről kellett gondoskodnunk - mondta el Balatoni Ágnes.

A diszpécser szolgálat is folyamatosan működik, az egyesület pedig széles kapcsolatrendszerrel rendelkezik annak érdekében, hogy a hozzájuk fordulókat egyéni módon tudják támogatni, vagy adott esetben a megfelelő társszervekhez tudják őket terelni.

A hajléktalanok és a település külső kerületein élők számára nagy segítség a TEA-járat, amely meleg ital mellett gyümölccsel és péksüteménnyel is várja a rászorulókat. Ha valakinek egyéb gondja van, tanácsra van szüksége, vagy orvosságra, esetleg egy meleg takaróra, abban is partnerek a szociális munkások. A városban több helyen is megállnak a szolgálat munkatársai. A rászorulók, akik jelenleg hozzávetőlegesen ötvenen vannak már mindenhol várják őket.

A fedél nélkül élők számára rendelkezésre áll a Táncsics úton a konténer, s a Hegy utcában az éjjeli menedékhely. Ezekben mindig van néhány üres hely – hangsúlyozta a szakember.

A segítséget kérők mellett szerencsére emelkedett az adományozók száma is, akik meleg étellel, vagy egyéb módon próbálják segíteni embertársaikat. A szakember elmondta: decemberben több olyan nap is lesz, amikor a TEA-járatokon meleg ételt is osztanak.

A csomagosztás is már megkezdődött. Sokan kaptak tartós élelmiszereket, csokoládét, konzerveket, és persze ilyenkor sosem elég a meleg kesztyűből, sapkából és plédből. A nagy hidegben a hívások száma is megemelkedett, s még olyanokat is sikerült éjjelre fűtött helyiségbe invitálni, akik korábban elzárkóztak ettől.

A szakember sikertörténetről is be tudott számolni: volt olyan pár, akik elvesztették a munkájukat és a fedelet is a fejük felől. Mindkettőben tudtak segíteni nekik.









SEGÉLYVONAL

A szakember kiemelte: várják továbbra is a felajánlásokat, főként meleg kesztyűre, plédekre, sapkákra, pulóverekre van szükségük. Ha valaki adakozni szeretne, hívja a 34/511-028-as számot, ahol a további teendőkről tudnak egyeztetni. Ezt a számot kell hívni akkor is, ha didergő embert látnak valahol az utcán. A diszpécser szolgálat minden kérdésben próbál segíteni a rászorulókon.









Fotó: egy korábbi évben készült TEA-járatos kép