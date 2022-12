Visszaváltás mellett akciókat is hirdetnek

A két ünnep közötti időszak nemcsak a karácsonyi ajándékok visszaváltásáról szól, hanem egyben az akciók kezdetét is jelenti. Több üzlet jelentős kedvezményekkel árusítja a téli kollekció megmaradt darabjait, így érdemes nyitott szemmel járni. Például a Vértes Centerben több kirakatban hirdetik a 30 és az 50 százalékos kedvezményt. Az árban mérhető mínuszok a megjelölt termékekre vonatkoznak, legtöbbször nem érintik a teljes kollekciót. Az érintett termékek többnyire cipők és ruhaneműk, de egyes műszaki cikkek is megkapják az árcsökkenés feliratú táblát. Azokban az üzletekben, ahol nincs év végi kiárusítás, ott a következő év első hónapjában várható jelentős árcsökkenés.