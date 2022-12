Sinkovicz Zoltán, a település polgármestere elmondta, hogy régóta szükség lenne a városi piac felújítására, korszerűsítésére.

– Korábban már pályáztunk erre a beruházásra, azonban az akkor elnyert összeg kevés volt a projekt megvalósítására, s nem tudtuk önerővel kiegészíteni ezért, visszaadtuk a kapott összeget. Miután átdolgoztuk a terveket, újra pályáztunk. Várhatóan 2023 januárban írják alá a támogatási szerződést és ezt követően tudjuk elindítani a közbeszerzési eljárást. Úgy gondolom, hogy a tavasz végén jutunk el odáig, hogy szerződést tudunk kötni egy kivitelezővel, így a nyár elején – terveink szerint – megkezdődhetnek a munkálatok.

A polgármester kiemelte, hogy önerőt nem tudtak biztosítani a beruházáshoz, azonban a szükséges tervek elkészítése csaknem 7 millió forintba került, amelyet az önkormányzatuk állt.

Mint kiderült, jelenleg a mellékhelyiség és az állatorvosi helyiség is egy konténerben van, amelyek helyére egy-egy épületet fognak építeni. Míg az utcafrontra néző parkolót új térburkolattal látják el, ezzel is megkönnyítve az ideérkezők biztonságos és kényelmes parkolását. A fedett pavilonok mellett a piac új kerítéssel is gazdagodik majd.