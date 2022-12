A beruházásnak köszönhetően több probléma végére is pont kerülhetett: az egészségre ártalmas palafedés cseréje, a használaton kívüli kémények tetőszintig történő bontása, az esőcsatornák felújítása és a csapadékvíz elvezetése is megtörtént. Ez eddig a falakat áztatta és az épület alá is beszivárgott. A beltérben a felvizesedett falak injektálásával, szárító vakolat felfestésével megszűntek penészproblémák is.