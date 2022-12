A szervezet polgármesteri kabinetje legutóbb a párkányi VIZA centrumban ülésezett, azt megelőzően pedig a szenátus is megtárgyalta a napirendi előterjesztéseket. A közgyűlésen elsőként Nagy Péter, az EGTC igazgatója ismertette a pályázatok helyzetét. Elhangzott, hogy több projekt is lezárul év végén, hiszen elkészült például a muzslai borlaboratórium, illetve a magyarországi partnere, a kesztölci Szivek Pincészet is befejezte a projektben lévő pincefelújítást. Szőgyénben és Bajóton megvalósult a helyi termelői piac kialakítása, és a nagymarosi piac komfortszintjét növelő mosdófelújítás is elkészült.

Ismertette, hogy jövő júniusig meghosszabbítják a VIZA épülethez kapcsolódó párkányi pályázatot, mert a magyarországi partner, az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület még nem tudta teljesen befejezni a székhelyépületének megújítását. Tovább tarthat a Delivery elnevezésű projekt is, ugyanis a fő partner, egy ipolyszakállosi vállalkozó a chiphiány miatt nem tudta eddig leszállítani a vezérlő egységet.

A második napirendi pontban tájékoztatták a jelenlévőket a védjegyrendszer bevezetésének a jelenlegi helyzetéről. A pályázatot meghosszabbították, a felhívás a termelők, szolgáltatók, kézművesek előtt továbbra is nyitva marad. A szenátus, illetve a közgyűlés nem hozott döntést az eddigi pályázókról, így tavasszal, a zárórendezvényen írják majd csak alá az első együttműködési megállapodásokat a csatlakozókkal.

Négy szenátusi tag mandátuma lejárt, Mihelik Magdolna nyergesújfalui, Kosztkáné Rokolya Bernadett piliscsévi, a szlovákiai oldalon pedig Duka Gábor karvai és Farkas Iván muzslai polgármester kapott újabb négy évre megbízást. Ipolyszakálloson nem indult a polgármesteri tisztségért Ozsvald Arnold, így az ő helyére Farkas Attilát, Kéty polgármesterét választotta meg a közgyűlés. Végül a polgármesterek arról is döntöttek, hogy a tagdíj mostantól lakosonként 50 forint lesz.