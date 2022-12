A novemberi ülés rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztései között szerepelt a Tata teljes közigazgatási területére vonatkozó új Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat elfogadása volt - írja a tata.hu. Ezt követően a szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatban került sor a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthonában fizetendő térítési díjak felülvizsgálatára. A Kistérségi Társulási Tanács november 18-i ülésén elfogadta a térítési díj emelését, és felkérte a tagönkormányzatok polgármestereit, hogy a témát terjesszék a képviselő-testületük elé véleményezés céljából. Michl József tájékoztatott arról, hogy 2019-ben állapítottak meg utoljára díjemelést, akkor 2950 forint lett a napidíja az ellátásnak, amit most 3600 forintra emeltek meg, január elsejei hatállyal. Ezt a díjat kell az ellátottnak megfizetni, amihez nagyságrendileg még a kétszeresét teszi hozzá a magyar állam, így tevődik össze a napidíj teljes összege.

A képviselők tárgyaltak a helyi adókról szóló beszámolóról is, melyből kiderül, hogy az iparűzési adó teljesülése kedvezőbben alakult az előző évhez képest, ennek köszönhetően október 31-én 6,55 %-kal haladta meg a módosított előirányzatot. Michl József kiemelte: – Idén a tervezettnél magasabb adóbevételünk lett úgy, hogy továbbra se emeltünk adót, hiszen hosszú évek óta az az elvünk, hogy nem az adókat kell növelnünk, hanem az adózók számát.

A képviselő-testület egyeztetett arról a tájékoztatóról, amely a jövő évi várható kiadásokról és bevételekről szól a 2023-as költségvetés elkészítéséhez. A következő esztendő költségvetésével kapcsolatban Michl József úgy nyilatkozott: – Ebben az előterjesztésben arról számoltunk be, hogyan látjuk most a jövő évi pénzügyi helyzetünket, és már látható, hogy nem lesz könnyű évünk. A jelenlegi háború és a brüsszeli szankciók következtében nagyon nehéz költségvetési időszak elé nézünk, tulajdonképpen a kötelező feladatokat tudjuk majd finanszírozni, és minden mást el kell halasztanunk.

Az ülésen a Volánbusz Zrt-vel kapcsolatban is született döntés. A megnövekedett üzemanyagárak a tatai autóbusz közlekedés költségeit is érintik, ami azt jelenti, hogy ebben az évben 100 millió forint többletet fizet ki az önkormányzat a Volánbusznak a helyi járatú autóbuszok közlekedési költségeinek veszteség-kompenzálására amellett, hogy a tataiak megveszik a jegyeiket, bérleteiket és a város megvásárolja a diákoknak a bérleteket. Emiatt kismértékben a bérletek és a jegyek ára is emelkedni fog a jövőben.

Pályázati témákkal kapcsolatosan újabb jó hírekről számolt be Michl József, aki sajtótájékoztatóján elmondta, hogy Tata a TOP Plusz-ból két új pályázati lehetőséget is elnyert. Egyrészt egy orvosi rendelő-központ kialakítására a Komáromi utca 2. szám alatti épületben, valamint kerékpárút fejlesztésre, melynek nyomán tovább fejlődhet a városon belüli kerékpárút-hálózat.

A képviselő-testület novemberi ülésén újabb döntéseket hozott az energiaárak növekedésével kapcsolatban. A városi takarékossági intézkedések nyomán, megváltozik a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár nyitva tartása. A könyvtár a jövőben heti 18 órában biztosítja majd olvasóinak a kölcsönzési lehetőséget, a kölcsönzés módjáról a tatai könyvtár weboldalán és közösségi média felületén találnak részleteket az érdeklődők. Az olvasótermi szolgáltatás ugyan a következő időszakban nem lesz elérhető, de a könyvtári könyvek továbbra is kölcsönözhetőek.