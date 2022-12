A Cséphadaró hagyományőrző egyesület Nagysápról, Komáromból és Környéről érkező betyárjai már negyedik alkalommal tartanak óévbúcsúztató csergetést a „gonosz és ártó hatalmak” elűzése miatt. Látványos egyben hangos produkciójuk kezdete előtt a Himnusz dallamait játszották felvételről Tatabánya felett, a Kő-hegyen.

Amikor eljött a várva várt pillanat, már csattogtak is az ostorok, durrogtak a fegyverek. A betyárok közös munkáját, amely néhány percig tartott, taps zárta, végül pedig közös fotóra is összeálltak a tagok. Nem csak lapunk kedvéért, hiszen érdeklődők is szívesen készítettek felvételeket Palotai Attilával, a nagysápi bajuszkirállyal.