Dolgozzátok le a bejglit a Kék Tigrisekkel Tatabányán!

Nem csak a kézilabdapályán, hanem a nézőtéren is kell szufla. Jól tudják ezt a MOL Tatabánya Kézilabda Club szurkolói is, hiszen ezúttal is megszervezik a szilveszteri bejglitúrát a megyeszékhelyen.

Immár második alkalommal rendezik meg a kék tigrisek szilveszteri bejglisétáját Tatabánya belterületén. A szervezők azoknak ajánlják a programot, akik szeretnének kicsit kilépni az ünnepi csendből és fel szeretnének állni az asztal mellől, hogy egy jó hangulatú ráhangolódással készüljenek a szilveszterre. Ennek jegyében kicsiket és nagyokat is várnak december 31-én szombaton 10 órától egy körülbelül 5 kilométeres sétára. A tervek szerint Jubileum parkból indul a menet és Sárberekbe tart, majd a Tesconál visszafordulva a Március 15. úton halad a Mártírok útja végéig, hogy aztán a megyei könyvtár érintésével a Győri úton át jusson vissza a drukkerhad a Jubileum parkba.

