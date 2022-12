A kötetben háromszáz, de már igazából négyszáz filmnél tart a kutató, aki most sem áll le. Folyamatosan keresi azokat a filmkockákat, amelyeket megyénkben forgattak.

A kötetben interjúk is olvashatóak olyan kiváló szakemberekről, akik kötődnek a megyénkhez. Így Rófusz Ferencről, aki 1981-ben A légy című filmjéért Oscar-díjat kapott; a tatabányai gyökerekkel rendelkező szintén Oscar-díjas Szabó Istvánnal, a Mephisto alkotójával is készült egy beszélgetés, valamint Káel Csaba Kossuth- és Nádasdy Kálmán-díjas rendezővel, s több megyei városi televíziónál is egykor dolgozó UNESCO és Tolerancia-díjas filmrendező és producerrel, Varga Ágotával, és szerepel a kötetben a tatabányai író és dramaturg, Belinszki Zoltán is.

Mikolasek Zsófia Varga Ágotával is beszélgetett, aki elmondta: szerencsére nagyon nagy az érdeklődés a dokumentumfilmek iránt. Legutóbb A tartótiszt című bemutatójáról el is kellett küldeni több mint száz embert, mert nem fértek be a terembe. Az oroszlányi televíziótól 1992-ben távozott, s lett szabadúszó. Azóta csaknem száz filmet készített. A bemutatón jelen volt Szabó István Oscar-díjas rendező, valamint Varga Ágota UNESCO és Tolerancia-díjas filmrendező, producer is.