A 3 éven belül megvalósuló projekt zöldfejlesztést is tartalmaz, amely során az őshonos és nem allergén növények telepítésé a cél, továbbá kialakítanak vízvételi lehetőséget is. Csaknem 700 méter út és sétányfejlesztést tartalmaz. A projekt során a zöldfelület közösségi és sport funkciója bővül. A tó körbejárható lesz, rendes világítással és sportpályákkal.

Egyebek mellett lesz petanque pálya és pingpong asztal, továbbá várható több pad elhelyezése és játszótérfejlesztés is. A városi honlap információi szerint különböző táblák szemléltetik majd a tó, valamint a szigetek szinte „érintetlen” élővilágát. A tereprendezés keretében a hősziget-hatást csökkentő növénytelepítést és "selfie pont" kialakítása is az elképzelések között szerepel. Lesz mobil színpad és várhatóak kerékpártámaszok, valamint térfigyelő kamerák is. A pályázat az önkormányzat és az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. közösen nyújtotta be, a projekt az „Oroszlányi zöldfejlesztések" a TOP-plusz keretében valósul meg.