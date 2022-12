Hernádi Ádám polgármester tájékoztatása szerint az önkormányzat 15 millió forinttal járul hozzá a projekthez. Még februárban, a Balassa Bálint Társaság az esztergomi Tár-Lak Szalonban megtartott Bálint-napi ünnepségén hallhattunk arról, hogy megújulhat az 1900 és 1907 között épült kápolna. Akkor Schlosser Attila műemléki, igazságügyi műszaki szakértő felidézte, hogy a jobb sorsra érdemes épület több mint egy évszázada közadakozásból épült. A fák közül kimagasló tornyát távolról is észrevehetjük, igaz erre leginkább a lombmentes időszakban van lehetőség.

A második világháborúban hosszú időn keresztül a térségben húzódott a front, a harcoló felek a kis kápolnát sem kímélték. A megsérült tornyot ugyan 1945-ben helyreállították, de azóta érdemi renoválás nem történt, ami meg is látszott az állapotán, az elmúlt évek igencsak nyomot hagytak rajta. Idővel egyre több repedést figyelhettünk meg a külső falakon és félő volt, hogy az erős szelek hatására ledől a torony is, melyről a külső palaborítás is jelentős felületen hiányzott. Az omlásveszély miatt tavaly már körbekerítették az épületet, ugyanis sokan feljártak fényképezni a Kálvária-hegyre, illetve több kiránduló is belevéste a megkopott, hiányos falfelületbe a látogatásának időpontját, vagy szerelmének a nevét.

A felújítás hosszú évek óta beszédtéma volt a városban, melyre végül idén nyílt lehetőség. Erős Gábor országgyűlési képviselő a februári rendezvényen még Esztergom alpolgármestereként vett részt és elmondta, hogy ki kellett deríteni azt is, hogy pontosan kinek a tulajdonában áll a neoromán stílusú épület. Hernádi Ádám polgármester bejegyzéséből kiderül, hogy a közelmúltban felállványozták a kápolnát, a szakemberek elsőként a megdőlt toronysisakot, illetve a hiányos, elöregedett tetőszerkezet bontják el, ezután az ideiglenes fedés, következik. A tavaszig tartó falszárítást követően a külső felújítással folytatódik a projekt.