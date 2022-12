Az elsők között szerveztek adománygyűjtést, a tartós élelmiszereket, tisztálkodási szereket az Esztergomi Karitász Házban adtak át, ahonnan eljuttatták a kárpátaljai menekültekhez. Akkor még nem is sejtették, hogy a háború nyomán kialakult gazdasági helyzet hatására drasztikusan nőni fognak a kiadásaik, Tácsik Attila polgármester szerint a következő esztendő is nehéz lesz. Nyár óta arra törekednek, hogy az intézmények esetében energiát takarítsanak meg. Ennek jegyében átmenetileg felfüggesztették a közösségi ház működését is. A sportöltöző kapcsán új szerződést kellett kötniük, mely a korábbihoz képest nyolc-tízszeres árat tartalmaz: a spórolás jegyében az épületet víztelenítették, tavaszig nem is fogják használni. A közvilágítás terén 2023. március 31-ig van élő szerződésük a szolgáltatóval, az intézményeknél jövő év végéig fizethetik az alacsonyabb összegű számlákat.