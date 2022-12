Járvány, háború, gazdasági válság nehezíti az életünket. Nem nézünk könnyű időszak elé, azonban a falvak és városok korszerűsítése, az életminőség javítása nem állhat meg. Jó alapra építkezhetünk, hiszen az ország legfejlettebb megyéi közé tartozunk. A felmérések szerint megyénk vállalkozásai a legbiztonságosabbak és kiemelkedőek a munkanélküliségi adataink is, mondja Popovics György, aki éppen ezért bizakodó.

– Sok területen sikerült előre lépnünk. Melyek ezek?

– A (vár)megyei önkormányzat feladata elsősorban a vidék fejlesztése. A lezárás alatt álló 2014-2020-as európai uniós fejlesztési ciklust megyefejlesztési ciklusként is felfoghatjuk. Az általunk koordinált Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) a települések által megfogalmazott igényekre épült. Álmok válhattak valóra, így a TOP összegzése megyénkben igazi sikertörténet. A 2014-2020-as időszakban, a többletforrásoknak is köszönhetően, mintegy 43 milliárd forint fejlesztési összeg érkezett ide. Ehhez hozzáadva a megyeszékhely által elnyert 18 és fél milliárd forintot, megállapíthatjuk, hogy csaknem 62 milliárd forint TOP-forrás gyarapította megyénket.

– Mik voltak a fejlesztések fő szempontjai?

– A települések igényeit maximálisan igyekeztünk figyelembe venni. A megyeszékhely projektjei mellett a 43 milliárd forintból 242 fejlesztési projekt valósulhatott meg, melyeknek 67 százaléka a kistelepüléseket gazdagítja. Kiálltunk az önkormányzatok azon fejlesztési elképzelései mellett, melyek a település lakosságmegtartó képességének növelését szolgálják. Orvosi rendelők, általános iskolák, óvodák és bölcsődék újultak meg, épültek, a vízrendezések révén csökkenhetnek a vízkárok, az épületenergetikai beruházásokkal az intézmények üzemeltetési költségei.

– A 2021-2027 közötti ciklusban a TOP Plusz segíti a megye fejlődését. Beindultak már a motorok?

– Szűkebb hazánk számára a 2021-2027 közötti ciklusban mintegy 54 milliárd forint európai uniós forrás áll rendelkezésre a TOP Plusz keretében. Ez a tapasztalok szerint még növekedni is fog, hiszen a TOP-ban több mint 50 százalékkal több lett a felhasználható forrás a ciklus végére. Elsősorban a helyi gazdaság fejlesztéséhez szükséges infrastruktúra megújítására, a települési környezet és a szolgáltatások bővítésére, minőségük javítására, a klímavédelemre, az esélyegyenlőségre, a társadalmi kohézió erősítésére koncentrálunk. A településeket nemcsak a koordinációval segítjük, megyei területfejlesztési cégünk igény esetén elvégzi a projektek menedzselését is.

– Hol tart most a program?

– Eddig 154 pályázat érkezett be, 32 milliárd forintnyi forrásigénnyel. Ebből már bő 13 milliárd forintot megítélt az irányító hatóság. A benyújtott kérelmek feldolgozása folyamatos. Tatabánya és Esztergom, mint a kiemelt járműipari térség két meghatározója és a megye két legnagyobb városa, kiemelt keretet kapott fejlesztéseik megvalósítására, mely összességében 14,9 milliárd forint. A városfejlesztési stratégiájuk tervezésére 80-80 millió forint áll rendelkezésre.

– Hogyan, mely területeken segítik még megyénk gazdaságát?

– A paktum program, vagyis a megyei foglalkoztatási együttműködés folytatásától a megyei munkaerőpiac felpezsdítését reméljük. Mintegy 2,4 milliárd forint támogatást nyert el a megyei önkormányzat, a megyei kormányhivatal és a megyei területfejlesztési kft. konzorciuma a TOP Plusz megyei forrásaiból. A 2027. március 31-éig tervezett projekt a teljes megyére kiterjed. Alapvető célja, hogy a munkanélkülieket, illetve inaktívakat vezessen be a munkaerőpiacra. Képzések és bértámogatások, vállalkozóvá válási támogatás és mentorálás, tanácsadás nyújtásával igyekszik csökkenteni a munkaerőhiányt. A legfőbb célcsoportok a 30 év feletti, elsősorban hátrányos helyzetű álláskeresők, illetve inaktívak, vagy tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, illetve az 50 év feletti álláskeresők.

– Tud reagálni a paktum a gyökeresen megváltozó körülményekre?

– Eredetileg 2024-re tervezte a megyei önkormányzat a felülvizsgálatot, azonban az orosz-ukrán konfliktus, az energiaválság és az egyre eszkalálódó gazdasági helyzet indokolttá teszi a mielőbbi cselekvést. Ezért 2023 májusáig megvalósul a megye társadalmi, gazdasági rugalmasságának felmérése. Ennek megállapításai arról adnak információt, hogy a vállalkozások miben és mennyire érzik meg a válság hatását, milyen nehézségekkel küzdenek, és hogyan lehet rajtuk a leghatékonyabban segíteni támogatásokkal, munkaerőpiaci szolgáltatásokkal. A megyei foglalkoztatási paktum korábbi projektje mintegy 200 millió forintos többletösszeget kap. A plusz forrásból jövő év szeptemberéig a megye hátrányos helyzetű célcsoportjai, vállalkozások és munkavállalók további támogatásokhoz juthatnak.

Népszerűsítik a megyei értékeket A 200 értéket tartalmazó kincsestár népszerűsítése fontos feladat, ezt sokoldalúan igyekszünk megvalósítani - hangsúlyozza Popovics György. – Ezt szolgálja a kétkötetnyi értéket bemutató színes képeskönyv, amelyet minden településre eljuttatunk. A fiatalok számára értékeink közötti kalandozásra hívó honlap és okostelefonos applikáció készült. Nemrégiben sikeresen pályáztunk, így felső tagozatosoknak és középiskolásoknak immár harmadszor rendezzük meg a Megismerem – Megszeretem – Megőrzöm megyei vetélkedőt. Identitás programunk keretében megyei értékeink ismerőivel 40 podcast műsor készül, amelyek Közelkép címmel megtalálhatók a YouTube-on és a Spotify csatornán is.

– Az előző években rendezvényeik számos településre elértek. Folytatódott ez a megyejárás idén is?

– Elkötelezettek vagyunk, hogy közelebb hozzuk egymáshoz a megyénk távolabbi területein élőket, kialakuljon egyfajta megyei identitás, megyénk polgárai lélekben is egységet alkossanak. A Megyei Értéktár megalakításával és a megyei identitás pályázat megvalósításával a megyei önkormányzat ezt a szellemiséget szeretné követni. Ennek jegyében indítottuk útjára az első megyei identitás pályázatunkat, melynek keretében több, mint 8000 embert értünk el. A most zajló másodikban, ha nem is személyesen, de még több emberhez kívánunk eljutni.

– Mi mindennel színesítik a megye kulturális életét az új projekt keretében?

– Játékos sportvetélkedőkkel és megyenapok szervezésével szeretnénk a közösségi összetartozást erősíteni. Mind a 76 település számára imázsfilmet is készítünk. Reméljük minden település elégedett lesz a végeredménnyel és szívesen fogadja a megyei önkormányzat ajándékát. Nagy sikerrel megyei fotópályázatot is hirdettünk, melynek csodálatos alkotásai „körútra” indulnak majd településeinkre. Kiadhattunk egy filmes könyvet is, amely a megyénkben forgatott 300 alkotás gyűjteménye, és vélhetően ki-ki örömmel lapozgatja majd, hogy megtalálja benne saját lakóhelyét. A legkisebbenek társasjáték és matricáskönyv készül a megyei könyvtár közreműködésével.

– Hallottuk, hogy vármegyejárásra készülnek minden településen.

– Így van. Az első megye identitás program rendezvényeivel a megyei önkormányzatnak számos olyan együttműködést sikerült kialakítania a megye települései, közösségei között, melyek még ma is működnek. Erre nagyon büszkék vagyunk, hiszen a célunk a kapcsolatok, az összetartozás érzésének építése. Korábban 76 zászlóval, most, a második pályázat keretében, imázsfilmekkel szeretnénk megajándékozni falvainkat és városainkat. Munkatársaink a legmodernebb technikával, 4K-ban forgatták a filmeket. Jelenleg a vágási fázisnál tartanak, a filmek egy része már elkészült, és mondhatom, hogy igazán érdekesek. Úgy vélem, mi leszünk az első megye, aki elmondhatja, hogy valamennyi településéről bemutató film készült, és az megtekinthető a világhálón. Ennek igen komoly turisztikai értéke is lesz. Közzétesszük Mimegyénk elnevezésű YouTube-csatornánkon, valamint vetítésével szeretnénk színesíteni a települések rendezvényeit is. A sorozat címe Vármegyejáró.

– Milyen a kapcsolatuk az idősekkel?

– Egy szóval válaszolva: kiváló. Romanek Etelka, a megyei közgyűlés alelnöke igen aktív ezen a területen. Fontosnak tartjuk a társadalmi felelősségvállalást, ezért megalapítottuk a Megyei Idősügyi Tanácsot. Az érintettek el tudják mondani véleményüket, és a programjainkon szerzett ismereteket tovább tudják adni. Romanek Etelka kezdeményezésére Idősbarát Önkormányzat Díjat is alapítottunk, hogy elismerjük azokat településeket, amelyek közvetlenül reagálnak a helyi idősek szükségleteire. Idén Súr és Sárisáp nyerte az elismerést.

– Milyen reményekkel vág neki az új esztendőnek?

– Kollégáimmal a települések érdekében végzett kemény munkában hiszünk. Nem lesz ez másképp 2023-ban sem. (Vár)megyénk minden lakójának egészségben, sikerekben gazdag új évet kívánok!