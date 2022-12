Sikeres iskolák sikeres diákjai

Ismét kiemelkedően szerepeltek megyei iskoláink, hiszen három gimnázium is bekerült az ország 100 legjobb intézményét rangsoroló, április végi listára. Az esztergomi Dobó Katalin Gimnázium 60. lett, a tatai Eötvös József Gimnázium 82., míg a Tatabányai Árpád Gimnázium a 99. helyen zárt. A megyei eredmény azért is kiváló, hiszen a koronavírus miatt a digitális oktatás nehézségeivel is meg kellett birkózniuk az iskoláknak, de jól vették az akadályt. A felmérés készítői több mutatót is figyelembe vettek, például a kompetencia­mérések eredményeit és az érettségi jegyeket.