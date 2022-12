A 82 évesen elhunyt Pelé háromszor járt Magyarországon, legutóbb 2014 márciusában, méghozzá a budaörsi Tescoban.

A szervezők nem bírtak a lelkes rajongókkal. Pelét a kaotikussá vált rendezvény végén ki kellett menekíteni a rajongók ostromából, írta a 24 Óra akkori száma.

Forrás: 24 Óra

Amikor a legenda dobszó kíséretében bevonult, hatalmas ováció fogadta, megkezdődött a kis színpad és a legenda ostroma. Pelét az áruházban arról kérdezték, hogy lesz-e a futball történetében még egy háromszoros vb-győztes sportoló.

– Édesanyám azt mondta nekem, kisfiam, te maradsz az egyetlen olyan labdarúgó, aki háromszoros világbajnok – mondta a futball legenda, akivel a kordonon belül a magukat ekkor még szerencsésnek érezhető sajtósok, fotóriporterek, az áruház alkalmazottai, kiválasztott fiatal labdarúgók és szülei találkozhattak.

Bár a találkozó nem megyénkben volt, Pelé ugyanakkor Tatabányáról akár hallhatott is, ugyanis az 1966-os vb keretében két Bányász-játékos, Gelei József és Szepesi Gusztáv is pályára lépett a brazilok ellen. Azt a meccset a most elhunyt focilegenda sajnos egy sérülés miatt kihagyta. Egy másik közelmúltban elhunyt ikon, akiről podcastünkben is megemlékeztünk, azonban gólt is lőtt a braziloknak: ő volt Mészöly Kálmán.