Borsodi Imre, a Kristály PR-menedzsere kiemelte: immár sokadik alkalommal fogtak össze, hogy a Komárom-Esztergom megyei bentlakásos intézményekben, valamint Szovátán élő gyerekeknek szép, szebb karácsonya lehessen. Négy településen összesen 296 hátrányos helyzetű gyermek karácsonyát aranyozzák majd be így a jótevő angyalok egyébként. Az idén is egy gyönyörű karácsonyfán várták a kívánságok, hogy valaki kiválassza őket, majd december 6-ig magát az ajándékot visszavigye a hotelbe.

Az is hagyomány már, hogy Pál Feri atya előadása hozza el a karácsony csodáját a városba, és így volt ez most is, hiszen a különleges kívánságfát először a Pálma Rendezvényházban, a neves római katolikus pap, mentálhigiénés szakember és motivátor előadásán állították fel. A vendégek már itt is választhattak az ünnepi álmok közül, majd a fa átkerült a Kristály aulájába.

A gyűjtéshez, illetve annak népszerűsítéséhez a MOL Tatabánya Kézilabda Club is csatlakozott, Topic Petar, Székely Márton, Győri Mátyás, Ancsin Gábor és Pedro Rodriguz Alvarez is választott egy-egy kívánságot a fáról.

Külön érdekesség, hogy a kívánságok mellé az angyalok is kapnak egy-egy ajándékot. A gyerekektől rajzokat, valamint egy-egy mézeskalácsot. Mint megtudtuk, az „Egy doboz, egy mosoly" akció mellé állt a Jávorka-iskola is. A cukrász tanulók készítették el ugyanis a majd' 300 mézest.