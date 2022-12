A tájház felújítása idén újabb támogatásból zárult le, a kerítés és pinceajtó készítésére, nyílászárók festésére 1 millió 920 ezer forintot nyert el az egyesület.

A Vértessomló Közművelődéséért Egyesület még 2021-ben nyújtotta be pályázatát a Magyar Falu Program Falusi Civil Alaphoz a falutévé eszközeinek bővítésére és a menedzsment működtetésére. Keverőt, videokamerához egy új hordtáskát, a stúdióba egy televíziót és a vágáshoz használt PC-hez egy új monitort vásároltak, valamint az adások archiváláshoz négy külső USB Rack-et. Az egyesület adminisztrációs munkájának megkönnyítésére egy Notebbook-ot szerzett be egérrel, valamint egy multifunkciós nyomtatót. A szervezet ugyancsak a Miniszterelnökség által kiírt „Nemzetiségi civil szervezetek 2022. évi költségvetési támogatása” pályázaton is sikeresnek bizonyult, a működési költségeinek fedezésére 800 ezer forintot nyert el.

Az idén újabb támogatásból zárult le a Tájház felújítása. A tavaly elnyert összegből új kapuk készültek, idén pedig a Miniszterelnökség által kiírt „Nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2022. évi költségvetési támogatása Tájház kerítés és pinceajtó készítés, nyílászárók festése” címmel beadott pályázaton további 1.920 ezer forintot nyert el az egyesület.