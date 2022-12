– A zárlatot okozó, az orgonához csatlakozó vezetéket teljes hosszában kicserélte. Illetve a karzat világításnál talált egy zárlati pontot, azt egyelőre csak kikötötte. Ahhoz ugyanis bontás nélkül nem lehet hozzáférni. Az pedig már egy jóval nagyobb tétel, a falat megvésni, újravezetékezni, majd újraburkolni – magyarázta Nagy Péter, a templom lelkésze.

Maller Márta presbiter, vagyis egyházi tisztviselő elmondta, hogy a karácsonyi istentiszteleteken mindig tele van a templom. Most azért takarítanak, hogy a lehető legnagyobb részt megnyithassák a hívőknek. Ehhez pedig önkéntesek segítségét kérte a gyülekezet, akik szép számmal meg is jelentek a hétvégén. Még a férfiak is seprűt és lapátot ragadtak, hogy a nagyobb törmelékek eltakarításában segédkezzenek. Megsúgták, hogy otthon ritkán kerül takarítóeszköz a kezükbe, de most szívbéli köteleségüknek érezték, hogy ők is segítsenek.

A templomhoz tartozó helyi református általános iskolából is többen segítettek a takarításban: jelenlegi és nyugdíjas pedagógusok, titkársági alkalmazottak, és gyerekek is rongyot, porszívót ragadtak, hogy letakarítsák a padokat és padlót. Zsolnainé Könczöl Csilla is örömmel érkezett a templom takarítására. Elmondta, hogy sok szállal kapcsolódnak az egyházhoz, így nem volt kérdés, hogy segítenek.

– Kocsiak vagyunk, a lányom a református általános iskolába jár, ebben a templomban kereszteltek meg, itt konfirmáltam és itt is mentem férjhez. A lányom pedig most készül a konfirmálására – árulta el Csilla a karzat takarítás aközben.

Bodis Ildikó a szomszédos óvodában pedagógus. A lelkész két fiának az óvónénije és korábban gyerekeknek tartott foglalkozást a templomban. Számára sem volt kérdés, hogy a karácsonyi készülődés mellett a templom takarításában is részt vesz.

– Nagyon szimpatikus az új lelkész és a családja. Szeretnék újra aktívabb szerepet vállalni az egyházközösségben és ez egy remek kezdés ehhez - mondta Ildikó.

Nagy Péter lelkész a nap végén összegezte az elvégzett munkákat.

– A tervet teljesítettük, a karzatról a törmeléket összegyűjtöttük, illetve a templomon kívül levő törmelékeket is összeszedtük. Ki lett porszívózva, és le lettek törölve a padok – mutatta a tiszta templomot. A lelkész közben azt is elmondta, hogy egyelőre nem tudják, hogy a biztosítótól mekkora összeget kapnak a felújításra. Azonban az egyházközösségnek addig is több kiadása lesz.