A településvezető a helyszínen hangsúlyozta, hogy egy átadó ünnepség mindig örömteli esemény számukra, hiszen azt jelzi, hogy egy munkának a végére értek, azaz valamivel gazdagodott a település. Mint mondta, különösen nagy öröm ez akkor, ha a fejlesztés haszonélvezői gyerekek, mivel számukra szeretnének jobb körülményeket biztosítani.

A közelmúltban Császáron több fejlesztés is megvalósult, amit a koronavírus- járvány miatt nem tudtak megünnepelni, ezért a polgármester a helyszínen ezekre a beruházásokra is visszaemlékezett.

– A Magyar Falu Program keretében háromfunkciós egészségházat tudtunk létrehozni, ahol a háziorvos mellé beköltözött a fogorvos és a védőnő is, ami azért nagy jelentőségű, mert a korábbi rendelők nem feleltek meg a kor követelményeinek és a szakhatóságok előírásainak. 2020-ban az épület külső fejlesztésére 20 millió forintot, míg 2021-ben a belső átalakításra 31,8 millió forintot nyertünk, amelyet az önkormányzat további 10 millió forint önerővel egészített ki. A közelmúltban négy utca belvízelvezetésére is sor kerülhetett mintegy 178 millió forint támogatásból, valamint további 40 millió forintot nyertek az óvodai főzőkonyha felújítására is – részletezte Beke Gyöngyi.

A polgármester a jelen átadóval kapcsolatban kiemelte: a Magyar Falu Program keretében tavaly több mint 49 millió forintot kaptak az óvoda fejlesztésére.

– Az épületet injektálták, 15 centiméteres lélegző kőzetgyapot szigetelést kapott amellett, hogy megvalósulhatott a teljes fűtéskorszerűsítés, felszerelték a napelemeket, energiatakarékos kondenzációs kazánokat üzemeltek be, amelyekhez új radiátorokat vásároltunk. Az épületet teljes körűen akadálymentesített, illetve energiahatékony lámpatesteket is felszereltek. Az óvoda kívülről is új színt és feliratot kapott. A pályázat eszközfejlesztést is tartalmazott, amelynek köszönhetően új játékokat is be tudtunk szerezni a gyermekeknek. Az önkormányzat ehhez csaknem 9 millió forint önrészt biztosított – mondta a településvezető.