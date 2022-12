Szelektíven

Szelektív hulladékgyűjtő és palackpréselő szigetet is vásároltak, hiszen ökoiskolaként fontos számukra a fenntartható életmódra nevelés. Innentől kezdve a intézményben már szelektíven lehet gyűjteni a szemetet. A tanulók így is hozzá tudnak járulni a bolygó védelméhez. A jövőben minden osztályteremben szelektív szemétgyűjtő edényeket helyeznek el. Az oktatási eszközön egy QR-kódos, interaktív feladat is található, amely segít a gyűjtőkonténerek használatában.