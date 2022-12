A “Lelkünk melege” elnevezésű megmozdulásról Mikesy Tamás főszervező beszélt a 24 Órának. Mint elmondta: advent utolsó vasárnapjáig valamivel több, mint 1 millió 930 ezer forint gyűjt össze a felhívásra válaszolva. A szerveződés fontos eleme volt, hogy az Esztergomi Bazilika előtt felépült egy tíz méter átmérőjű tűzifa adventi koszorú, melynél a vasárnapi misék után áhítatot tartottak.

A felhívás úgy szólt, hogy a Pilisi Parkerdőtől megvásárolt fa árára és rászorulóknak nyújtandó támogatásra gyűjtenek, de emellett bárki csatlakozhatott a segélyakcióhoz munkával, vagy akár egy tál süteménnyel, forralt borral is. Az esztergomi emberek jószívűségét bizonyítja, hogy a pénzfelajánlásokon túl is szép számmal jelentkeztek a különféle feladatokra is önkéntesnek.

A negyedik gyertya meggyújtásakor Klimentné Ferenczy Andrea evangélikus lelkész prédikált

Fotós: Pöltl Zoltán / Forrás: 24 Óra

Az akcióban a városi keresztény közösségek is résztvettek, a különböző felekezetek hívei is pénzadományokkal támogatták a projektet. A fenti összegből több, mint húsz család kap 20-20 mázsa tűzifát, s mivel több pénz jött össze, mint a 400 mázsányi tűzifa ára volt, ezért további húsz család kap 40-50 ezer forintos pénzbeli támogatást. Ez utóbbi összegeket rezsicsekkek befizetésére vagy alapvető élelmiszerekre, háztartási szerekre költik majd.

Az akció szervezői a történelmi egyházak helyi gyülekezeteitől és az általuk működtetett szociális intézményektől kapták a rászorulók névsorát. A tűzifa és a pénzi támogatást még karácsony előtt megkapták, illetve megkapják az érintettek. A tűzifa-koszorúnál tartandó december 18-ai záróeseményen a vízivárosi templom kórusa egy-egy karácsonyi énekével körítve Klimentné Ferenczy Andrea evangélikus lelkész vezette az áhítatot.

A rövid liturgiában Máté evangéliumának 11. fejezetéből vett rész alapján hirdette Isten igéjén, melynek magyarázataként a lelkész többek között így fogalmazott:

- Tanúi vagyunk, mindannyian annak, hogy Jézus köztünk járt. Micsoda összefogás, mennyi lemondás, és áldozat eredménye, hogy együtt vagyunk elkötelezetten itt a Bazilika mellett. Tanúk vagyunk, mi vagyunk azok a szegények, akiknek hirdettetik az evangélium. A szív szegénysége nem szégyen. A szív szegénysége az az állapot, amikor felsejlik számunkra a titok, hogy önmagunkban semmik, de Isten által örök életet nyert gyermekei vagyunk. Nem szégyen a szegénységünk, hogy lelepleződtünk, és rájöttünk, valójában semmink sincs Isten nélkül, a kegyelme nélkül. Ilyen szegénységbe érkezik, tud megérkezni Isten.

- Van, amikor titkolni szeretné az ember a szegénységét. A szegényt sokan megvetik. A szív szegénységét átélő hívő ember is sokszor érzi, tapasztalja a rosszallást. Nem alamizsnát ad az Isten, nem morzsát, nem ideig valót, hanem örökkévalót, sőt önmagát adja. Jó dolog a Lelkünk melege kezdeményezés résztvevőjének lennünk. Adni. Adni szót, imádságot, éneket, verset, de megvalljuk, Isten nélkül mi is szegények vagyunk. Áradjon hát ránk Isten szeretete, jöjjön közénk a születésével, segítse a nyomorultakat, a betegeket, a fázókat, de mindenek előtt tárjuk ki előtte koldus szívünket, hogy megerősítse és megtartsa a hitben addig, amíg meg nem érkezik - hangsúlyozta a lelkipásztor.

Nemcsák Károly Szép Ernő és Ady Endre egy-egy karácsonyi témájú versét szavalta el december 18-án az esztergomi rendezvényen

Fotós: Pöltl Zoltán / Forrás: 24 Óra

Az áhítat végén Klimentné Ferenczy Andrea meggyújtotta a Lelkünk melege akció tűzifa-koszorújának negyedik gyertyáját. Ezt követően Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színész, érdemes és kiváló művész állt a közel száz fős közönség elé. Két verset is hozott Esztergomban erre az estére: Szép Ernő Imádság és Ady Endre Karácsony című költeményét szavalta el.

A rendezvény végén Török Csaba, a bazilika plébánosa köszönte meg a „Lelkünk melege” elnevezésű akció szervezőinek, támogatóinak, hogy végigvitték ezt az adventi segélyprogramot. A plébános végül a főszékesegyházba invitálta a közönséget, ahol az áhítatot követően Kovács Péter adott orgonakoncertet.