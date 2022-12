A helyszínen megtudtuk, hogy a jármű augusztus 31-én indult útjára, és 2023 augusztusáig számtalan településen megfordul. Megyénkben elsőként Tatára, második állomásként pedig Dorogra látogatott.

A kiállítás megtekintése közben Gurinné Pintér Gabriella, a Gáthy Zoltán Városi Könyvtár csoportvezetője, könyvtáros elmondta, hogy az iskolákkal előre felvették a kapcsolatot, az egyeztetések eredményeként a diákok délelőttönként csoportosan járhatták végig a buszt és fedezhették fel az egyik leghíresebb magyar költőhöz köthető idézeteket, műveket.

Az egyik tárlatvezető hölgy elmondta tapasztalatait az eddigi és a dorogi állomásokkal kapcsolatban. Azt tapasztalja, hogy a diákoknak kifejezetten tetszett, hogy titkos fiókok, kirakósok, interaktív anyagok teszik még befogadhatóbbá Petőfi Sándor életművét.

A hexameteres verselés, a kvízek mellett természetesen a táblagépek is népszerűek voltak, utóbbiakon például a Szabadság, szerelem! című vers összes fordítását, a Petőfiről elnevezett iskolákat is meg lehetett segíteni, sőt térképen ábrázolták a költő utazásainak állomásait is.