A hulladékszállítás rákfenéje már annak korszerűsített, új szemléletű rendszere beindítása óta lassítja a folyamatot Esztergomban. A város az ezredforduló utáni években kezdte meg a környezettudatosság jegyében a kommunális, vagy háztartási szemét elszállításán túl a szelektív- és zöldhulladék külön módon való begyűjtését a lakosságtól.

Az ország más pontjaihoz hasonló szemléletformáló ismeretanyag terjesztésével végül azt lehetett elérni, hogy a szolgáltatásra jogosultak zöme valóban megkezdte a szelektív hulladékok leválasztását a kommunális szemét körétől, illetve a kertesházak tulajdonosai a zöldhulladékokat is a megadott rendszer szerint kezelték.

Sajnálatos azonban, hogy a közel 70-80 százalékban szabályosan kezelt hulladékok mellett a fennmaradó rész szabálytalan kezelése, gyűjtése, kihelyezése rosszul vagy sehogy sem működik. Ez egyben azt is jelenti, hogy a 70-80 százalék helyesen gyűjtött és kihelyezett külön hulladék rendszerét hétről-hétre hátrányosan érinti, tönkreteszi a rosszul használt fennmaradó rész szabálytalansága.

Ennek folyománya, hogy a város vezetése és a helyi hulladékszállító szolgáltató cég mintegy sziszifuszi harcot folytatva évről-évre újra próbálja ”rendezni a sorokat„ és újabb és újabb rendszert kínálva a lakosságnak segíti elő a helyes hulladékszállítást.

Ez hagyományosan év végén indul, amikor – miként most is – közzéteszik a következő esztendő hulladékelszállítási menetrendről szóló táblázatokat. Ezt nemcsak a városi honlapon, de a hulladékszállítótól a lakosságnak küldött számlalevélben is megosztják az érintettekkel.

A 2023-as esztergomi hulladékelszállítási menetrendnél tehát ismét külön kijelölt időpontokat megjelölve rendezték táblázatba a szelektív- és a zöldhulladék külön begyűjtésének és elszállításának naptári napjait (benne a januárban már aktuális kidobott fenyőfák elszállítását is).

Ezek mellett a tájékoztató külön szól a lomtalanítás rendjéről, annak előzetes bejelentésének és a lomtalanításból származó hulladék utcára való kihelyezésérnek feltételeiről is.