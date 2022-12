– Még mindig alacsony, de folyamatosan nő a hazai halfogyasztás – mondta Torma Tivadar, a megyeszékhelyi Galambász-tó egyik üzemeltetője. A számok is jól bizonyítják az állítást: az idén 600 kilogramm pontyot és 100 kilogramm harcsát, ugyanennyi amurt és 50 kilogramm kárászt lehet náluk vásárolni.

Épp időben érkeztünk. Nagy volt a sürgés-forgás a tó elkerített medrénél, szemlátomást készültek a munkatársak a várható ünnepi rohamra. – Látja, itt nálunk mindenki megtalálja a karácsonyi asztalra valót – mutat Tivadar a rakománnyal teli teherautóra, ami további uszonyosokat szállított a szomszédos Bicskéről és aminek szép pikkelyes utasait vizes csúszkán engedik további útjukra.

Náluk a ponty kilója 2200 forint, a harcsa 4890, a kárász 1450, az amúr pedig 2200-ba kerül. Portálunknak elmondták, nagy szükség volt a telepítésre, mert az idén egyedül náluk lehet élőhalat vásárolni a korábbi tatabányai kínálattal ellentétben. Az eddig megszokott bevásárlóközpontnál, a Tesco parkolójában is érdeklődtünk, de hűlt helyüket találtuk az árusoknak.

Oroszlányban szintén elmaradt a halárusítás. Úgy tudjuk, mindkét helyszínen a komáromi Bocska-tó halait árulják, itt azonban az idén kevés volt a hal és nem tudtak távolabbi városokba „termelni”, maradtak helyben. Komáromban kedvezőbb 1890 a ponty kilónkénti ára, miként az amúré is. Busát is árulnak 1100-ért, harcsát 3990-ért, valamint csukát 3990 forintos áron.

Tata is felkészült az ünnepekre. A Várároknál lehet vásárolni a hagyományos ünnepi alapanyagból. Néhány száz forintos árkülönbözettel a tatabányaihoz képest, de pontyot (2400), szürkeharcsát (5000) és amurt (2200) kínálnak. A helyszínen fagyasztott kopoltyúsok is kaphatóak: fogasfilé (8500), egész süllő (6000), pisztráng (3000). Az élőhal kínálat kapható jégágyon is: szürkeharcsa (9900), pontyfilé (6000), ikra (1100) és haltej (1300) is jár mellé, amennyiben halászlé lesz a karácsonyi vacsora.

Becslések szerint a haltermelők karácsonykor értékesítik a tejes éves étkezési mennyiség 40 százalékát, egyes nagy haltermelők esetében pedig akár az éves forgalom 60-70 százalékát is kiteszi ilyenkor haleladás.