Nem áll meg az ellátás fejlesztése

Az eseményen az is kiderült, a TOP Plusz programnak köszönhetően tovább folytatódik a bábolnai egészségügyi ellátás fejlesztése. A város 100 millió forint támogatást kapott erre. A másik épületben az alapellátó orvosok irodái megújulnak, a laboratóriumot is fejlesztik, valamint eszközöket is beszereznek. Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke felidézte, milyen eredményeket sikerült elérni az elmúlt időszakban.