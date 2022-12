A vidékfejlesztési program nyertes pályázatának köszönhetően megújulhatnak Dunaszentmiklós külterületi útjai. Az önkormányzat a közbeszerzési pályázatot most írta ki, a tervek szerint az év elején el is kezdődhetnek a munkálatok. A mintegy 150 millió forintból több külterületi út is megújulhat, a fennmaradó költségeket az önkormányzat pótolja ki.