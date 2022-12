Immár hagyomány, hogy az ünnepi készülődés jegyében megosztjuk a Komárom-Esztergom megyeiekkel az adventi várakozás színeit, csodáit, és kérjük olvasóinkat, hogy küldjék be, náluk milyen is az ünnepi készülődés. Nos, a korábbi években nagy sikert arató súri Wratburgnak és kisbéri fénytraktornak méltó kihívója akadt, mégpedig Tatabányáról: a fény-Opel! Továbbra is várjuk viszont a fotókat. Egy szép adventi ablak, koszorú, fényfüzér mind-mind megmutathatja az advent ezer arcát és fényét.

Várjuk a fotókat!

A városok, falvak, otthonok karácsonyi dekorációit bemutató fotókat a [email protected] e-mail-címre küldhetitek be legkésőbb december 25-ig. Kérjük, hogy lehetőség szerint jó minőségű, éles, nem homályos fotókat küldjenek, írják oda azt is, melyik településen készült a fotó, a levél tárgyába pedig írják be: „karácsony 2022”. A megfelelő minőségű fotók a Kemma.hu-n és a 24 Órában megjelennek!

Hegedűs Gergőné Tatabányáról küldte be nekünk az alábbi fotót, amelyen a kivilágított fény-Opel látszik.