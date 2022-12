December 30-án 12 órakor megszűnik az általános ügyfélkiszolgálás a Takarékbank Zrt. pilismaróti fiókjában, melyet összevonnak a Pest megyei Dunabogdányban a Hajó utca 3. cím alatti bankfiókkal – közölte a vállalat a hivatalos oldalán.

A Takarékbank arról is tájékoztatta ügyfeleit, hogy Pilismaróton december 30-tól határozatlan ideig módosított nyitvatartással fogadják a lakosokat, mégpedig 2023. január 6-tól kezdve péntekenként 8-15 óra között lesz nyitva az épület. Arra is felhívják a figyelmet, hogy ebben az időintervallumban csak és kizárólag az MFB pont kiszolgálás céljából lehet majd ügyet intézni. Szintén sokakat érinthet, hogy a pilismaróti ATM is meg fog szűnni, a legközelebbi Takarékbankos ATM Dunabogdányon található.

Az új, dunabogdányi számlavezető fiókot a +3626391085-ös számon lehet felhívni. A pilismaróti lakosokat hétfőnként 8-17 óra, keddenként, szerdánként és csütörtökönként 8-16 óra, míg péntekenként 8-15 óra között fogadják a Hajó utcában.