A karácsonyi műsor egyik meghatározó alakja már hosszú évek óta a TJ ESZI első vezetője, dr. Kis József, aki családjával együtt szerepel a közreműködők között. A kórusmester segítői pedig az itt dolgozók és lakók, akik énekekkel, versekkel és mesékkel készülnek. Jézus születése elevenedett meg az elhangzott költemények és prózák alapján, majd kihúnytak a fények a teremben, s dr. Kis József elcsukló hangon beszélt a harangról, amelyet a VI-os telepi templomból hoztak 1999-ben. Azokért szólt, akik már fent énekelnek.

Szücsné Posztovics Ilona polgármester Edit Piaf-idézettel érkezett, aki azt mondta: a szeretet mindenki számára a legszükségesebb táplálék. Soha nem múlik el. Még akkor is érezzük, amikor azokra gondolunk, akik már nincsenek köztünk. A városvezető kiemelte: örömmel érkezett az ünnepségre, mert tudta, díszbe öltözik a szíve az itt gyűjtött élményekkel.

Torta tette szebbé és teljesebbé az ünnepi programot

Fotós: S. G. / Forrás: 24 Óra

Smelcné Portik Ágnes, a TJ ESZI megbízott igazgatója az intézményen belül eltöltött első karácsonyra emlékezett. Akkor még ápolóként, de ugyanúgy dr. Kis Józseffel együtt készültek az ünnepre. Hozzátette: jeles évforduló is kapcsolódik az idei esztendőhöz, hiszen harmincöt éve, 1987-ben költözött át erre a telephelyre az idősek otthona. Kimondottan erre a célra építették, s akkor az országban itt nyújtották a legkorszerűbb ellátást. Munkatársai közül hárman évtizedekkel ezelőtt is itt dolgoztak: Pillmann Mónika, Szabó Zoltánné és Hancsicsák Ágnes.

A megbízott igazgató elmondta azt is, hogy az eltelt időszak alatt sokat tanult azoktól, akik hosszú évek óta végzik itt áldozatos munkájukat. A korábbi vezetőktől: dr. Kis József mellett Mecsei Ilonától, s a szakmai vezetőktől: Mérten Lajosnétól, Fodor Imrénétől, Szabó Endrénétől. Most pedig Marczin Szilviával dolgozik együtt. A teremben egy kiállítás is látható volt azokból az alkotásokból, amelyeket az itt lakók és dolgozók, s rokonaik készítettek. Majd érkezett a hatalmas torta, hogy még emlékezetesebbé tegye a szeretet ünnepét és az évfordulót.

Felajánlásokat is kaptak

A Szent Terézben csaknem kettőszáz, a Szent Margit Idősek Otthonában pedig további csaknem kilencven ellátottat gondoznak – tudtuk meg Marczin Szilvia szakmai vezetőtől. Hozzátette: nagyon szeretik az édességet az itt lakók, így örültek a felajánlásoknak, amely révén szaloncukrokat és mandarint is oszthattak még pluszban az időseknek. A karácsony mindannyiuknak nagyon fontos ünnep. A kollégái között többen az idősekkel együtt töltik, hiszen az ellátás ebben az időszakban sem szünetel. Van olyan gondozott, akik már az alakulás óta velük van. A legidősebb pedig csaknem százéves.