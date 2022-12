Decemberrel nem csak naptári értelemben érkezett meg a tél. A hónap második napján megyeszerte indult havazással a reggel. Tatabányán, Tatán és Komáromban is nagy pelyhekben kezdett hullani a fehér csapadék, azonban nyomát a talajon még nem érzékelhetik a járókelők.

A megye magasabb pontjain, mint például Tardoson, a Gorba-tetőn már annyi hó hullott, hogy a táj is kifehéredett. Erről árulkodnak tardosi olvasónk, Szantner Gábor fotói is, amelyeket a szerkesztőségünknek küldött. Nálatok is havazik? Küldjétek el fotóitokat a [email protected] címünkre.