A Vértes Agorája délután kézműves foglalkozást szervezett a Mosolygós Gyermekekért Alapítvány közreműködésével az aulában. Közben a ház előtt hallhatták a Tatabányai Bányász Dalkör, majd a Vadászkürt Egyesület előadását. A Békelángot Héregről Nieszner József polgármester hozta, akit elkísértek a helyi általános iskola diákjai is, s betlehemi műsort adtak. Az adventi gyertyagyújtás után pedig Szücsné Posztovics Ilona polgármester átvette a békelángot.

A béke és a szeretet lángja Bánhidára is elért, ahol a helyi közösségek és itt lakók közreműködésével gyújtották meg a negyedik gyertyát a Puskin Művelődési Ház előtt, s kigyulladtak a gyönyörűen feldíszített fenyőfa égősorsai is. A fát január 6-áug délutánonként meg lehet csodálni. A Puskin Művelődési Ház előtti téren a városrész kulturális csoportjai és a Jókai Mór Általános Iskola tanulói is műsort adtak, majd forralt borral, meleg teával és punccsal kínálták a nagy hidegben az érkezőket.