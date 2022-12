2019-ben vette át a könyvtár vezetését Vágenszommer Orsolya, aki kellő lendülettel vágott neki a munkának. Elhivatottságát jól jelzi, hogy a beiratkozottak száma a kezdeti 80-90 főhöz képest megduplázódott és hogy egyre több gyermek és idősebb lakos látogatja az intézményt.

– A KönyvtárMozi lett az egyik legújabb programunk, de a fiatalok a társasjáték délutánt is szeretik. Jól felszerelt a könyvtárunk, igyekszünk naprakészek lenni. Van, aki rendszeresen kölcsönöz szótárt, a szülőknek segítünk a kötelező olvasmányok beszerzésében is. A kisebbek körében az Egy ropi naplója című könyvsorozat a legnépszerűbb – mondta a közművelődési szakember.

Azt is megtudtuk, hogy a községi könyvtár a József Attila Megyei Könyvtár támogatása révén évente hétszer, alkalmanként 27 ezer forintnyi összegből rendelhet új könyveket. Természetesen adományként is kapnak köteteket, a skandináv krimitől a bestsellerekig igen változatos az állomány. Érdekesség, hogy a művek között megtalálható Mike Sándor helyi lakos életéről szóló, Dr. Csorba Zsolt Ödön által írt könyv, mely a „Nehéz idők, kemény emberek” címet viseli.

Az intézmény számos programot szervez a lakosoknak. Idén is volt egyhetes könyvtári napközis tábor, a tokodi macigyűjtemény megtekintése mellett számos érdekes program várta a fiatalokat. A turnus során Vágenszommer Orsolya munkáját öt, az érettségihez szükséges kötelező 50 óra közösségi munkát teljesítő diák is segítette. Epöl idén is csatlakozott az Országos Könyvtári Napokhoz, a kvízjátékok, a papírszínház, a kirándulások és további programok mind nagy sikert arattak.

A megyei könyvtár támogatásából is tarthatnak rendezvényeket, az elmúlt években, illetve az idei esztendőben több előadót is vendégül láthattak. A közelmúltban szintén a megyei intézmény és az önkormányzat segítségével készíthettek az érdeklődők adventi koszorúkat. A községi könyvtár évek óta az óvodával közösen készül a Márton-napra. Idén a felvonulás előtti napon készültek el a lámpások, a daloló, mondókákat éneklő óvodapedagógusok, a gyermekek és szüleik Szladik Tibor harmonikás közreműködésével járták be a falu utcáit.

A Nemzeti Művelődési Intézetnek és a Népművészeti Egyesületek Szövetségének közös együttműködése keretében a közelmúltban elkezdődtek a könyvtárban a makramé és nemezelő szakkörök. Az alkalmakon a lelkes csoportok öt-öt tagjai ismerkedhetnek meg a technikákkal, a foglalkozások jó hangulatban telnek el.

– A húsz alkalmakból álló tanfolyamhoz nagy reményeket fűzünk, melynek végén kiállítást fogunk szervezni. A nemezelés szakkört Kardos Boglárka óvodavezető, a makramét pedig egy nyugdíjas pedagógus hölgy, Kovács Kálmánné vezeti, mindketten a felkészítő videók megtekintése után sikeres szakkörvezetői vizsgát tettek – mesélte Vágenszommer Orsolya.

Szintén remek közösségépítő program az adventi ablakvadászat, melyet immár második alkalommal hirdettek meg. Tavaly tizennyolcan fedezték fel az összes helyszínt, idén is bíznak benne, hogy sokan beküldik a fotókat. A legaktívabbak közül hárman kaphatnak ajándékcsomagot, a sorsolást jövő év elején tartják. Vágenszommer Orsolya megjegyezte: szereti a munkáját, mert kellően változatos, és támogatói, segítői révén pedig megvalósíthatja az ötleteit.