Hamarosan elkészül Esztergom Zöld Parkolója, amelyen egy nyilvános illemhelyet is elhelyeznek. A parkoló jelenleg még munkaterület, amely le van zárva, ennek ellenére néhány fiatal úgy gondolta, játszótérnek használhatja azt.

Hernádi Ádám polgármester számolt be az esetről. A fiatalok a nyilvános illemhely épületére másztak fel, illetve ugráltak le róla. A területen elhelyezett biztonsági kamera buktatta le őket.

A városvezető posztjában üzent is kalandkereső ifjaknak:

„Kedves Fiatalok! Tisztáznunk kellene néhány dolgot! A Zöld Parkoló jelenleg munkaterület, de amikor átadásra kerül, akkor sem lesz a nyilvános illemhelyből sem kalandpark, sem pedig mászóka. Kérlek benneteket, hogy kerüljétek az ilyen mutatványokat, hiszen mint a példa is mutatja: a közterület-felügyelők ma is néhány percen belül a helyszínre érkeztek. Amit tettetek az balesetveszélyes, és mindemellett rengeteg kellemetlenséget is okoztok ezzel magatoknak és szüleiteknek!”