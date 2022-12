Csütörtökig előzetes bejelentkezés alapján még látogatható a Csévi Karácsonyfalva, melyet a Kálmánfi Béla Művelődési Házban lehet megtekinteni – tudtuk meg Csapucha Katalin intézményvezetőtől.

A rendhagyó installáció ötlete Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármestertől származik, aki néhány éve a Gödöllői Karácsonyház megtekintése után határozta el, hogy a helyieknek szánt ajándékként Piliscséven is szeretne hasonló kiállítást berendezni.

2020-ban, a pandémia első évében a korlátozások miatt a piliscsévi művelődési házban sem fogadhattak vendégeket, ezért kitalálták, hogy létrehoznak egy karácsonyi meseösvényt az épületben, melyen két ajtó érintésével lehetett végigsétálni.

A sikerek láttán a következő esztendőben már emelték a tétet, hiszen a polgármesteri hivatal, illetve a művelődési ház munkatársai két héten át készítették el a Csévi Karácsonyfalvát, melyhez Kosztkáné Rokolya Bernadett hónapokkal korábban elkezdte gyűjteni a díszítő elemeket.

A sípályával is kiegészített terepasztal és a téli életképek mellett a szelfipont idén is kifejezetten népszerűnek bizonyul. A tündérek többek között a Pille térre, illetve a Mézvirág közbe is elkalauzolnak bennünket. Sokaknak tetszik az is, hogy egy fénykép erejéig a megterített asztalhoz, vagy a mesesarokhoz is le lehet ülni.

Az ajándékgyárnál – ahol csúszdán érkeznek meg a szépen díszített csomagok – azt is megtudhatjuk, hogy még hány nap van hátra karácsonyig. Csapucha Katalin elmondta, hogy a dekoráció idén is vonzza a látogatókat, többen Dorogról, Leányvárról, Pilisszántóról és Pilisvörösvárról is eljöttek azért, hogy gyönyörködhessenek a páratlan kiállításban.